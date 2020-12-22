وزيرة التضامن تفتتح مشروع وحدات بيوجاز منزلية بـ المنيا.. اليوم

تقوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء بزيارة محافظة المنيا، وذلك لافتتاح مشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بني حسن مركز أبو قرقاص.

وتستهل وزيرة التضامن الزيارة بلقاء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كما ستبحث خلال الزيارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحث النمو الاقتصادي المستدام.

ومن المقرر أن تتفقد الوزيرة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة، كما ستقوم مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم الشهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات بيوجاز المنزلية، بالإضافة إلي زيارة موقع تنفيذ المشروع.