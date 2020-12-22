حلال المشاكل.. أول تعليق من السفير الكوري على منح وزير المالية وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية

وخلال احتفالية خاصة بــ منزل السفير الكوري بالقاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، قلد جين ووك هونج، نيابة عن الرئيس الكوري، الدكتور محمد معيط، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري- الكوري، الوسامين، واصفا إياهم بالصديقين العظيمين لــ كوريا.

وأشاد السفير الكوري في كلمته خلال الحفل بدور وجهود الفائزين في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب خالد نصير عن سعادته بتقلد الوسام موجها شكره للرئيس الكوري مون جاي إن.

كما أعرب عن اعتزازه بوصول العلاقات بين البلدين إلى مراحل استراتيجية تعد نموذجا لأفضل العلاقات التي تقام بين دولتين.

وأشار نصير إلى أن ما بذله من جهد هو ترجمة لنهج القيادة الرشيدة لمصر وسياستها وتوجيهاتها السديدة بإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم والانفتاح على شعوبها وتطوير مجالات التعاون معها.

ووجه الشكر إلى السفير الكوري لمواصلة مساعيه في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، مؤكدا أن حصوله على الوسام شرف كبير باعتباره وسام تقدير وفخر يحصل عليه المرء مرة واحدة في العمر.

ولفت إلى أن التكريم سيدفعنا للعمل كقوة دافعة وحافز لمزيد من الإنجازات من قبل مجلس الأعمال المصري الكوري، ومواصلة النشاط في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، مع تشجيع الاستثمارات الكورية على التواجد في مصر.