مؤسسة صناعية متطورة.. تعرف على إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال 2020

تحقيقًا لرؤية وزارة الإنتاج الحربي، بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة، وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، تم عمل خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة مع رفع المستوي الفني والتأهيل المناسب لعناصر الإدارة والعمالة.

وتهدف الوزارة، من خلال هذا التطوير، إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة فى الفترة من 2020 وحتى 2025، وإنتاج فائض للتصدير فى الفترة من 2025 وحتى 2030، مع وضع خطة لتطوير إنتاج الأسلحة والمعدات والأجهزة الإلكترونية.

وترتكز الخطة الاستراتيجية للتطوير على زيادة الإنتاج من خلال تعميق التصنيع المحلى من خلال: زيادة دور البحوث الفنية، والتعاون مع الشركات العالمية، واستكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية بالتدريب الفني التخصصي وتغيير الثقافة وبناء القدرات.

وحققت وزارة الإنتاج الحربى، العديد من الإنجازات فى مجال الذخائر والأسلحة والمركبات المدرعة بالمشاركة مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة، لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات.

كما حرصت الوزارة على إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربى من خلال المشروعات الاستثمارية، ومن هذه المشروعات:

1- مشروع إنتاج الذخائر الثقيلة بمصنع 99 الحربي.

2- تطوير خطوط الإنتاج الرئيسية لتشغيل الصلب المدرع بمصنع 200 الحربي.

3- إنشاء خط تجميع (الرشاش المتعدد - البندقية الآلية) ، وإنشاء مصانع إنتاج ذخيرة بمصنع 300 الحربي.

4- تحديث خط إنتاج الخرطوش بأعيرة مختلفة بمصنع 10 الحربي.

كما تمت الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى لتنفيذ 121 مشروعا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة في الدولة بقيمة إجمالية (2.8) مليار جنية خلال العام المالى 2019/2020 وأهــمــهـــا:

1- تم رفع كفاءة قناطر إسنا (المرحلة الأولى) وجار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وكذا جار تأهيل منظومة حقن السيليكات للسد العالي.

2- منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وجار استكمال المنظومة في باقي محافظات الجمهورية.

3- تصنيع وإنتاج العدادات (كهرباء – مياه – غاز) مسبقة الدفع والذكية.

4- إنشاء ورصف وتمهيد الطرق بمختلف المحافظات.

5- إنشاء محطات معالجة وتنقية المياه.

6- تصنيع وإنتاج كونتينرات مجهزة لصالح مشروعات تشغيل الشباب.

7- تجميع وتركيب 100 فصل تعليمي متنقل ومخطط تصنيع باقي الفصول لوزارة التربية والتعليم بمصنع 200 الحربي والتي يبلغ عددها (2600) فصل.

هذا بالإضافة إلى إنشاء 6 شركات وخطوط إنتاج جديدة خلال العام المالى 2019/2020 بالتعاون مع الشركات العالمية فى إطار تعميق التصنيع ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة والتصنيع المشترك لعدد من الصناعات، وهذه الشركات الست هي:



1- شركة أبوزعبل لخدمات التخريم، بالتعاون بين (مصنع 18 الحربى) والشركة العربية للصناعة والتعدين وهندسة الصخور العُمانية وتم تأسيسها فى 20/8/2019.



2- شركة هليوبيسان لموانع التسرب، بالتعاون بين (مصنع 81 الحربى) وشركة بيسان السعودية وتم تأسيسها فى 27/1/2020.



3- شركة النجيل الصناعى Ever Green، بالتعاون بين (مصنع 81 الحربى) و شركة IMUT وتم تأسيسها فى 4/3/2020.



4- شركة المعصرة "جاز مترو" لإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية (smart – prepaid)، بالتعاون بين (مصنع 45 الحربي) وشركتى جاز مترو والسويدى إلكتروميتر، وقد بدأ الإنتاج فى مارس 2020 بطاقة إنتاجية تبلغ 720 ألف عداد سنويًا.



5- خط إنتاج عدادات المياه الميكانيكية ومسبوقة الدفع، بالتعاون بين مصنع 45 الحربي وشركة "أفق" لخدمات الطاقة، وقد بدأ الإنتاج فى مارس 2020 بطاقة إنتاجية تبلغ مليون عداد سنويًا.



6- خط إنتاج البطاريات الحامضية بمصنع 270 الحربي.

وفى إطار تطوير خطوط الإنتاج واستغلال فائض الطاقة الإنتاجية واستحداث خطوط جديدة وشركات وخطوط إنتاج يتم إنشاؤها حاليًا.

1- جار العمل على مشروع إنشاء مجمع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال بالتعاون بين (الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة).

2- إنشاء شركة لصناعة مواسير مياه الشرب والصرف – من البولى إيثيلين عالى الكثافة، بالتعاون بين (الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وإحدى الشركات العالمية).



3- إنشاء شركة لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعى بالتعاون بين (الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وإحدى الشركات العالمية).



4- شركة أسترو للفلاتر؛ لإنتاج فلاتر الهواء لمحطات الكهرباء بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة ATD الإماراتية.

5- مصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية، بالتعاون بين مصنع 200 الحربى وإحدى الشركات العالمية المتخصصة.

6- مصنع لإنتاج إطارات السيارات، بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى وإحدى الشركات العالمية المتخصصة.

7- شركة "آي دي دبليو تي للتحلية ومعالجة المياه" لتصنيع محطات معالجة وتحلية المياه بالتعاون بين الإنتاج الحربي والشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه.

8- خط إنتاج المعدات الثقيلة (اللوادر، والهراس، والكلارك) بالتعاون بين مصنع 200 الحربى وشركة أمكادور البيلاروسية.

9- خط إنتاج الجرارات الزراعية بالتعاون بين مصنع 909 الحربى وشركة منسك للجرارات البيلاروسية.

10- خط إنتاج محركات الديزل بالتعاون بين مصنع 909 الحربى وشركة منسك للمحركات البيلاروسية.

11- خط إنتاج المعدات والآلات الزراعية (محشة طولية – محشة رأسية – مكبس قش كبير - مكبس قش صغير – مقطورة نثر السماد) بالتعاون بين مصنع 999 الحربى وشركة ببروسكا أجروماش البيلاروسية.

12- خط لإنتاج أجهزة القياس الطبية (أجهزة قياس ضغط الدم من المعصم - أجهزة قياس ضغط الدم من الساعد - أجهزة قياس نسبة السكر في الدم - أجهزة قياس نسبة الاكسجين فى الدم - أجهزة قياس نسبة الاكسجين فى الدم) بشركة بنها للصناعات الإلكترونية.

13- إنتاج اللودر المصري LD-900 محليًا بالشركة (مصنع 100 الحربي).

كما حرصت الوزارة على توفير منظومة متكاملة ومؤهلة من العاملين لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي وإحداث طفرة صناعية على أساس قوى يتمثل فى توفير بنية بشرية سليمة، حيث تم اتخاذ عدد من الخطوات فى مجال إعادة الهيكلة واستحداث قطاعات جديدة، ومن ضمن هذه الإجراءات:



* استحداث قطاع الهندسة الصناعية لرفع مستوى العمالة، مما يتيح استغلال العامل الواحد في أكثر من مجال، رفع كفاءة الآلات وخطوط الإنتاج والاستخدام الأمثل لها لرفع مستوى جودة الإنتاج واستغلال الطاقة الفائضة لإنتاج منتجات جديدة، ووضع خطط لتوفير وشراء الخامات وبأقل الأسعار مما ينتج عنه خفض تكاليف الإنتاج، والاهتمام بخفض عنصر الزمن اللازم للتصنيع بما يتيح خفض التكلفة ورفع معدلات الإنتاج.

وقد تم البدء فى تدريب عدد من المهندسين لتأهيلهم ليكونوا نواة لتطبيق مبادئ الهندسة الصناعية الحديثة بالشركات، وتم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تدريب وتأهيل واعتماد المهندسين السابق اختيارهم.

* استحداث قطاع سلاسل الإمداد بهدف التكامل بين إدارة الطلب وإدارة الإمداد، وتخطيط المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وعدد الإنتاج وقطع غيار الماكينات، مع مراعاة مستوى المخزون ومراعاة حد الطلب وتخطيط الإنتاج مقارنةً بالطاقة الإنتاجية والبرنامج التسويقي.



* التدبير المركزى من خلال نظام مشتريات مركزي محلي وخارجي لتدبير مجمع لمستلزمات الإنتاج متبوع بتخطيط ومتابعة لمنظومة الشحن والتوصيل.

وتم البدء فى تطبيق نظام التدبير المركزى لربط الاحتياجات الفعلية بالتدبير والحصول على أسعار منخفضة للخامات والماكينات تمكن من انخفاض سعر المنتجات ويعود بها إلى المنافسة فى الأسواق.

وتم البدء فى تأهيل الكوادر اللازمة له بالدورات المناسبة.

* منظومة التكويد والذى يعد حجر الزاوية لقيام قطاع فعال لسلاسل الإمداد ويتمثل فى تكويد المواد الخام والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية بالإضافة إلى تكويد المعدات وقطع الغيار.

ويتم التكويد بالتعاون مع هيئة التسليح للقوات المسلحة من خلال تطبيق المواصفات القياسية العالمية فى التكويد.

* تأهيل الشركات فى مجال إدارة الجودة، حيث تم حصول 16 شركة على شهادات نظام إدارة الجودة (ISO 9001/2015)، وتم تأهيل 4 شركات (م/9 ، م/45 ، م/144 ، م/270 ) فى مجال الصناعات المغذية للسيارات على التوافق مع المواصفة القياسية الدولية (IATF16949 )، وتم حصول شركة م/9 على شهادة نظام إدارة كفاءة الطاقة طبقًا للمواصفة القياسية ((ISO50001/1820.

* مشروع كايزن، حيث تم تنفيذ 430 مشروع تحسين بالشركات تهدف إلى تقليل الهالك والتالف والتشغيل الأمثل للماكينات والمعدات، وكذلك تطوير المنتجات النهائية.



* مشروع لتطوير منظومة فحص الواردات وتقييم الموردين للشركات الصناعية من خلال توعية رؤساء القطاعات التجارية، وتدريب العاملين، وإعداد إجراءات وتعليمات عمل الخاصة بفحص الواردات وتقييم الموردين، ومراجعات دورية لأعمال التنفيذ.



* المعامل (اختبارات – معايرة)

تم اعتماد 2 معمل بمركز التميز العلمي والتكنولوجي للتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية ايزو 17025، وتم تحديث 343 مواصفة عن طريق التنسيق والتعاون بين الشركات فى مجال الاختبار والمعايرة بهدف تحسين التنافسية لجودة المنتجات طبقًا لأحدث المعايير.



* اختيار الكوادر والخبرات، حيث تم استحداث آلية لاختيار الكوادر البشرية المتميزة لاستكمال الهيكل الوظيفى بالهيئة والشركات لسد الوظائف الشاغرة والتغلب على المصاعب التى تواجه الشركات والارتقاء بالمستوى مع مراعاة الشفافية الكاملة.



* تطوير منظومة التسويق والمعارض من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء المتخصصين في مجال التسويق والمعارض من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتطوير العمل بمنظومة التسويق والمعارض للإنتاج الحربي، وذلك من خلال خطة عمل مبنية على "هيكلة القطاع، توفير منظومة جديدة لخدمة العملاء، منصة تكنولوجية للتسويق والتجارة الإلكترونية، تنشيط التسويق بالإشتراك في المعارض المحلية والدولية، فتح أسواق تصديرية جديدة".



* تطوير برامج التدريب بالإنتاج الحربي من خلال الاستعانة بالجهات المتخصصة، وجذب الخبرات، ونقل نظام تطوير نظم تحديد الاحتياجات التدريبية، وربط التدريب بجدارات العاملين، وتطوير برامج التأهيل للقيادة، والتركيز على التدريب أثناء العمل (OJT) والتدريب الفني التخصصي، وتطوير برامج التدريب التى تستهدف رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالإدارة العليا والعاملين بالتخصصات المستحدثة، وتم التنفيذ تزامنًا مع أعمال إعادة الهيكلة بهدف التدريب على الحوكمة والتمويل والاستثمار والتخطيط الإستراتيجى والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والأزمات.

كما تم تأهيل العاملين بالإنتاج الحربى فى مختلف المجالات الوظيفية خلال العـــام التدريبى 2019/ 2020 بإجمالى 3048 عاملا فى مجالات (السلامة والصحة المهنية – الجودة – المحاسبة والإدارة – التأهيل الفنى – التأهيل للترقي).

* العمل على تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوعية القيادات وتدريب العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين بالإنتاج والمجالات الأخرى وتغيير ثقافة العمال.

* تأهيل العاملين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تأهيل 590 عاملا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية، وجار التأهيل لباقى العاملين خلال الفترة القادمة.



* نقل الخبرات بين العاملين من خلال وضع خطة متوسطة المدى (2019- 2022 ) لنقل الخبرة من العاملين أصحاب الخبرات فى مختلف مجالات العمل (للحفاظ على رأس المال البشرى) بالشركات والوحدات التابعة وضمان استمرارية الجــودة فى الأداء.



* تمكين الشباب بالتعاون مع جهات التدريب الوطنية بالدولة لتأهيل القيادات الشابة، حيث تم تأهيل 278 عاملا من القيادات الشابة لتولى المناصب القيادية بالتعاون مع (الأكاديمية الوطنية للتدريب – وزارة التخطيط – وزارة الاتصالات) فى المجالات المختلفة مثل (البرنامج الرئاسى PLP- البرنامج الحكومى MBA – ماجستير التنمية المستدامة – قادة التغيير – مدير معتمد CM – برنامج القيادة Leader ship – القيادات النسائية) .

والذي أثمر عن تعيين 3 مساعدين لوزير الإنتاج الحربى، وتعيين 4 مساعدين لكل رئيس مجلس إدارة شركة، فقد تم تكليف 80 مساعدا لرؤساء مجالس الإدارات وتعيين وندب وتكليف المتميزين منهم لشغل وظائف قيادية، كما تم تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الشباب للقيادة وتصعيد الكوادر المتميزة، وتم تشكيل 20 فريق عمل لتقديم الدعم لمجالس إدارة الشركات (لجان شباب)، وتم تنفيذ 244 مشروع تحسين بواسطة الشباب المعينين.

*تطوير الأداء عن طريق تنفيذ مشروعات للتحول الرقمى من خلال لجنة تنمية الصناعات الرقمية وعضوية تحالف التحول الرقمى، فقد تم تنفيذ مشروعات تمس المواطن (السلع التموينية - الحيازة الزراعية - التأمين الصحى - التتبع الدوائى - الحجر الزراعى).



* تنفيذ المشروعات البحثية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي للأسلحة والذخيرة، وتطويرها لتلبية وتأمين مطالب قواتنا المسلحة، وكذا تحويل مخرجات المشروعات البحثية في مجالات معالجة وتحلية المياه إلى الصناعة، مثل: تحلية المياه بالطاقة الشمسية، مكونات محطات تحلية المياه، ومعالجة المياه لمحطات الغسيل الكلوي، وتحلية المياه ومعالجتها بتكنولوجيا ZLD لأغراض الزراعة، والمشاركة في تطوير العدادات الذكية ومسبقة الدفع، بالإضافة إلى إنتاج منتجات جديدة محليًا بدلًا من الاستيراد لوزارة التموين، إلى جانب معالجة المياه الرمادية حيث تم الانتهاء من تصنيع وحدة معالجة مياه رمادية تحت إشراف مركز التميز العلمي والتكنولوجي وبالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وهي الجهة الممولة للمشروع.

وقيادة التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة (I4.0) بهدف إدخال وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على بعض الخطوط الإنتاجية ، إلى جانب إنشاء وحدة محاكاة وتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع العديد من الجامعات والجهات البحثية والأكاديمية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقد بلغت إيرادات النشاط عن العام المالى 2019/2020 مبلغ "15.5" مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه عن العام السابق.

إيرادات النشاط (مليار جنيه)



وقد اهتمت الوزارة بمشاركة الدولة فى مواجهة جائحة كورونا من خلال إقامة خطوط جديدة لإنتاج الكمامات بأنواعها وبوابات التعقيم والمطهرات، وقد تم توريد 1298 كابينة تعقيم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإنتاج 12 مليون كمامة جراحية و8.5 مليون كمامة قماشية و2 مليون كمامة بفلتر وبدون فلتر (EG N95)، كما تم إنتاج سوائل التطهير من [الكحول إيثيلى 70%، هيبوكلوريت الصوديوم، سائل الكلور، سائل مطهر (ديتول) ، الفورمالدهيد، محلول مضاد للميكروبات والفيروسات].

هذا بالإضافة إلى إنتاج معدات التطهير مثل مقطورة تعقيم "تنك فيبر" سعات من 300 لتر حتى 4 أطنان، والأجهزة والمعدات الطبية مثل أجهزة الترمومتر الحراري بالتعاون بين (مصنع 45، مصنع 144)، وبحث تصنيع أجهزة التنفس الصناعي بالتعاون بين (مصنع 999، مركز التميز العلمي والتكنولوجي) وجامعتي "حلوان، القاهرة") وشركات القطاع الخاص.

وبخلاف هذه الجهود والإنجازات، تم دراسـة جميــع الشكــاوى التـى تــرد من بوابــة الشــكـاوى الحكوميــة، بالإضافة إلـى الشكـاوى التـى تـرد عـن طـريـق مـكتـب خــدمــة المـواطنيـن ومـجـلس النواب والجهات الأخرى بواقــع 1842 شكــوى تم الانتهاء والرد على 1836 شكوى بنسبــــة 99.67%.

كما حققت الوزارة العديد من الإنجازات في مجال دعم التعليم العالي في مصر، حيث تم تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات هندسة ميكاترونكس بـ 89 مهندسا، هندسة كهرباء واتصالات بـ 32 مهندسا، وهندسة كيميائية بـ19 مهندسا، وتعتبر هذه هي أول دفعة يتم تخريجها منذ إنشاء الأكاديمية في عام 2015/2016.

كما تم الحصول علي موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبدء في إعداد ملف الإنشاء للجامعة الأهلية تحت مسمى "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" بوزارة الإنتاج الحربي.

واهتمت الأكاديمية ببدء تطبيق عدد من المشروعات البحثية من منطلق الاهتمام بالبحث العلمي بالأكاديمية، ومن أمثلة ذلك مشروع "تصميم وتنفيذ جهاز لاستخراج مياه صالحة للشرب من الهواء الجوي"، والبدء في مشروع تصميم وتنفيذ نموذج بحثي لسيارة كهربائية ذكية من خلال تطبيق التصميم المفاهيمي والأساليب الحديثة في التصميم الهندسي، والمشروع تحت عنوان "التصميم المفاهيمي والتصنيع الذكي للسيارة الكهربائية في مصر".

كما تم تنظيم المؤتمر الدولي السادس والأربعين لرابطة علماء مصر في شمال أمريكا وكندا (AEAS) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبرعاية وزارة الإنتاج الحربي وتم التنظيم من خلال الأكاديمية في الفترة من 24-26 ديسمبر 2019.

بالإضافة إلى نشر مجلة علمية لنشر البحوث العلمية باللغة الإنجليزية تحت عنوان "المجلة الدولية للصناعة والتنمية المستدامة" وتنشر علي بنك المعرفة المصري.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في 21 يناير 2020، كما تم توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في السادس من فبراير 2020 وذلك في إطار التعاون المشترك في مجالات التدريب والبحث العلمي والأنشطة الطلابية.

كما تم تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي للعام التدريبي (2019/2020) داخل وخارج قطاع التدريب، بواقع 288 برنامجا مقدّمين إلى 6875 متدربا، إلى جانب تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي للعام التدريبي (2020/2021) بالربع الأول داخل وخارج قطاع التدريب بإجمالي 74 برنامجا لـ 1429 متدربا.

وفي مجال خدمة المجتمع المدني، تم تفعيل بروتوكول التعاون بين قطاع التدريب ومؤسسة مصر الخير، وتم تدريب عدد من العاملين فى هذا المجال، إلى جانب التدريب الصيفي لطلاب كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمشاركة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عمل مسابقة مهارية من الشباب وطلبة قطاع التدريب وموظفي الإنتاج الحربي في مجال التحكيم، كما تم تسجيل قطاع التدريب كمقدم خدمة تدريبية لدي مركز تحديث الصناعات IMC)).

كما تم تدريب عدد من المتدربين لصالح شركة بتروجيت للخدمات البترولية في مجال الـ CNC، وتدريب عدد من المتدربين لصالح شركة GIT الدولية وذلك في مجالات فنية مختلفة (CNC / تبريد وتكييف / لحام CO2 / خراطة / تركيبات كهربائية)، وتم التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للدول الأفريقية لتفعيل دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة في العام المالي (2020/2021) ، وتم التعاون مع معهدى اللغات ونظم المعلومات بالقوات المسلحة لإنشاء فصول للغات والحاسب بقطاع التدريب بالسلام وحلوان لخدمة أهالى المنطقتين وعدم الانتقال لمقرى المعهدين.

واستمرارًا لرفع كفاءة وتطوير المركز الطبي التخصصي لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للعاملين بالإنتاج الحربى وأسرهم، تم العمل على محورين رئيسيين (محور طبى وعلاجي، محور إدارى وهندسي) ، وفيما يتعلق بالخدمة الطبية تم رفع كفاءة وتوسعة وتطوير وحدة الغسيل الكلوى وتزويدها بـ 14 ماكينة + 14 كرسيا لزيادة الطاقة الاستيعابية من 16 ماكينة إلى 30 ماكينة، بالإضافة إلى 2 ماكينة بالرعاية المركزة، إلى جانب افتتاح وحدة صحة المرأة والتي تشتمل على: جهاز ماموجرام حديث للكشف على أورام الثدى، جهاز فحص موجات صوتية على الثدى، بالإضافة إلى عيادات ملحقة (عيادة لأمراض الثدى - عيادة تنظيم الأسرة).

كما تم افتتاح وحدة مستقلة لأشعة الرنين المغناطيسى 1.5 تسلا، وافتتاح وحدة التعقيم المركزى، وكذا رفع كفاءة وحدة المبتسرين "12 حضانة"، ورفع كفاءة وتطوير وحدة الطوارئ.