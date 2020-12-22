نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم قوافل طبية واجتماعية للمناطق العشوائية الأكثر احتياجا في حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، قوافل طبية واجتماعية للمناطق العشوائية الأكثر احتياجا في حلوان وهى" صلاح سالم وعرب غنيم وكفر العلو وعرب راشد"، وذلك في مركز شباب غرب حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون المشترك المتكامل مع مركز رصد ودراسة المشكلات، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلية التمريض، وكلية الخدمة الاجتماعية.

هذا وقد قدمت القافلة الأولى خدماتها لأهالي الإسكان الشعبي بصلاح سالم بحلوان، والقافلة الثانية لأهالي عرب راشد وكفر العلو وتمت القوافل بتنظيم العمل بين الكشوف الطبية وصرف الأدوية مجانا للمواطنين في العديد من التخصصات مثل العيون، والباطنة، والرمد، والعظام، والأنف والاذن والحنجرة، وأمراض النساء، والأطفال، وتم تحويل عدد 22 حالة لمستشفى الجامعه والإدارة الطبية بالجامعة بإجمالي عدد 680 حاله.

وأفادت الاستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد أن المركز قام بالتنسيق مع أهالى المناطق العشوائية وتحفيزهم لحضور القوافل للاستفادة منها طبيا واجتماعيا، وقام مركز رصد باستطلاع رأى المواطنين في القوافل ومدى الاستفادة فجاءت رغبة المواطنين ايجابية وتبين من خلالها الحاجة إلى مزيد من هذه القوافل.

وعلى صعيد متصل تم الإستفادة من الندوات التثقيفية في مجال حماية الأسرة والطفل من خلال برنامج مودة، وندوة عن أهمية الرعاية الوالدية والتنشئة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة الأسرية والوقاية من التلوث، والحفاظ على النظافة، وكيفية الوقاية من جائحة كورونا.

وأثنى أهالي المناطق السكنية المستهدفة على الجهود التي قامت بها جامعة حلوان ووزارة الشباب والرياضة من خلال خدمتهم وتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية، وأشرف على القافلة الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الأستاذ عصام زكي مدير إدارة النشاط الإجتماعي.