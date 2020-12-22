الصحة العالمية تضع سلالة فيروس كورونا الجديدة تحت سيطرتها

صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة تحت السيطرة، مؤكدة أنه لا يوجد أي دليل، على أن هذه السلالة تعمل على زيادة عدد الوفيات.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا أخيرًا في ثلاث دول أخرى، ألا وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.

في سياق متصل، أكدت الحكومة البريطانية، أنها اتخذت خطوات سريعة للتعامل مع السلالة الجديد لفيروس كورونا التي كانت من شأنها إحداث حالة من الرعب حول العالم مع ظهورها.

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.

تخطت أعداد إصابات فيروس كورونا 63 مليون إصابة حول العالم، حيث تعافى منها نحو 44 مليونًا وتوفى 1.5 مليونًا.

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد بنحو 14 مليونًا، ليأتي بعدها الهند التي سجلت 9.4 مليون إصابة بفيروس كورونا الذي أهاب العالم أجمع.

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

