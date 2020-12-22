يوسف الحسينى يصل البرلمان ويستخرخ كارنيه عضوية مجلس النواب"صور"

حرص الاعلامي يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، على الحضور مبكراً للبرلمان، لاستلام كارنيه عضوية المجلس للعام 2021-2026، خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه الامانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى. وتسلم النائب يوسف الحسيني، الحقيبة البرلمانية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.



يأتي ذلك في إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والذي ينطلق اليوم ويستمر لمدة 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات. يأتي ذلك في إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والذي ينطلق اليوم ويستمر لمدة 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات. الأمين العام للبرلمان يرحب بالنواب الجدد

وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على التواجد منذ الصباح الباكر، للأشراف على جميع التجهيزات الخاصة بأستقبال النواب. وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على التواجد منذ الصباح الباكر، للأشراف على جميع التجهيزات الخاصة بأستقبال النواب. وشدد الأمين العام للبرلمان، على ضرورة الألتزام بالاجراءات الأحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وقامت الأمانة العامة عن طريق القطاع الطبى، بتوزيع كمامات وكحول على جميع الزائرين والنواب ووسائل الأعلام قبل الدخول الى مقر مجلس النواب. وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، ان قرار استقبال النواب الجدد على ايام، جاء بغرض على الحفاظ على سلامتهم، وتطبيق معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وقدم الأمين العام للبرلمان، الشكر للأحزاب على تعاونها مع الأمانة العامة، من خلال إرسال بيانات مجمعة للنواب، واختص بالشكر حزب مستقبل وطن، الذى ارسل بيانات نوابه مما مكن الأمانة العامة من أستخراج جميع الكارنيهات. وقدم الأمين العام للبرلمان، الشكر للأحزاب على تعاونها مع الأمانة العامة، من خلال إرسال بيانات مجمعة للنواب، واختص بالشكر حزب مستقبل وطن، الذى ارسل بيانات نوابه مما مكن الأمانة العامة من أستخراج جميع الكارنيهات. ووضعت الأمانة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار محمود فوزى، جدول لأستقبال النواب، لاستخراج كارنيهات العضوية، جاء كالتالى: أولا :أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم كالآتي



‏- الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب. - الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب. - الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب.





ثانيا : اعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم كالآتي - الاحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب. - الاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية

،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب. الثلاثاء 29ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوسف الحسينى يصل البرلمان ويستخرخ كارنيه عضوية مجلس النواب"صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.