شوبير:هناك مصلحة في إثارة الجدل حول تجديد لاعبي الزمالك

صرح الإعلامي أحمد شوبير بأن الشائعات التي تلاحق نادي الزمالك، تدور لأن هناك من له مصلحة في ذلك حول تجديد لاعبي الزمالك لإثارة الجدل بين الجماهيروالفريق.

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وأضاف عبر برنامجة الإذاعي"مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف ام: "الزمالك يعيش حالة جيدة بعد انسحاب فريق "الغزالة التشادي" وهذا منح الزمالك الحصول علي راحة ولكن من المسئول عن القلق في تجديد عقود الاعبي مثل بن شرقي متبقي له موسمين، ومن المسئول عن مصطفي محمد رغم أن اللجنة تسعي للتجديد مع الاعب وأيضاً أوباما فمن ما يريد أن تسير الأامور بشكل جيد؟".

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الجدير بالذكر أن فريق "الغزالة التشادي" أعلن انسحابة من مباراتة أمام نادي الزمالك في افتتاحية البطولة الإفريقية بسبب حدوث عقبة بين وزير الرياضة التشادي و اتحاد الكرة التشادي، مما أدى لصعود نادي الزمالك مباشرة لدور المجموعات بالبطولة.

