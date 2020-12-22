قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس يترقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد برلمان 2021، وفق الدستور، مشيرا إلي أن برلمان 2015، انعقد في 9يناير 2015، ومن ثم سينتهي في 9يناير 2021.
جاء ذلك في تصريحات اليوم الثلاثاء على هامش اليوم الأول لاستقبال النواب الجدد لإنهاء إجراءات استلام كارنيهات العضوية، مؤكا علي أن نسبة ال5% أيضا حق لرئيس الجمهورية يمارسها وفق الدستور، قائلا:" طبقا للدستور والقانون فصاحب الحق فى التعيين لنسبة الـ5% هو رئيس الجمهورية".
يشار إلي أن الأمانة العامة بدأت في استقبال النواب الجدد اليوم الثلاثاء لاستلام كارنيهات العضوية حيث الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والأربعاء 23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، والخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب، والأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب، والاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب، الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين النواب : نحن فى ترقب لقرار رئيس الجمهورية لدعوة برلمان 2021 للانعقاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.