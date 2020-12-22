كل ما تريد معرفته عن مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والتي تقام على ملعب الإمارات في إطار منافسات ربع نهائي البطولة.

مشوار أرسنال ومانشستر سيتي قبل مواجهة اليوم

تمكن مانشستر سيتي الوصول إلى دور الـ 8 بعدما عبر بيرنلي في دور الـ 16 بثلاثية نظيف، وفي المقابل وصل أرسنال بعدما تخطى ليفربول بركلات الترجيح 5/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أبرز الغيابات

يأتي أبرز غيابات فريق أرسنال هو الجابوني بيير إيميريك أوباميانج وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، بينما من المتوقع تواجد المصري محمد النني في التشكيل الأساسي.

موعد مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي bein sports hd1، hd2.

تشكيل أرسنال المتوقع

حراسة المرمى: لينو.

في الخط الخلفي : جابرييل، لويز، بيليرين، موستافي

خط الوسط: سيبايوس، النني، كولاسينك، ويلوك

في الهجوم: لاكازيت، ساكا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع،

حراسة المرمى: ستيفيين

خط الدفاع: آكي، ميندي، كانسيلو، ستونز

خط الوسط: فيرناندينيو، فودين، جوندوجان

خط الهجوم: محرز، أجويرو، توريس.