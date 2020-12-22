النائب خالد مشهور: الحكومة سجلت شهادة نجاح في مواجهة كورونا



أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن الشعب المصري ضرب نموذجا خلال فترات ماضية من مواجهة فيروس كورونا وكان محل إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، خاصة أنه التزم بما فرضته الحكومة من إجراءات، ومع الموجة الثانية وظهور سلالة جديدة، فينبغي على المواطنين أن يكونوا نموذجا للعالم في مساعدة الحكومة وما تبذله من جهود حتى نتخطى هذه الموجة ولا يتسبب البعض في اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الأزمة وضررها على الدولة والمجتمع.

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وقال النائب إن الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا الجديدة أدى إلى رفع مستوى القيود المفروضة على الاختلاط بين ملايين البشر، حيث دفع الوضع الجديد عددا من الدول إلى حظر السفر، مما دعا منظمة الصحة العالمية لتؤكد أن السلالة الجديدة للفيروس أكثر انتشارًا وشراسة، وعلينا توخي الحذر بشكل أكثر وتطبيق التدابير الوقائية بصرامة، السلالة الجديدة ليست أكثر خطورة من حيث نسب الوفيات أو الاحتجاز في المستشفيات أو مقاومة اللقاحات المتاحة.

وأشار النائب إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى سجلت شهادة نجاح في مواجهة هذا الفيروس المميت، وتتابع الموقف أولا بأول، حيث قامت بمنع التجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وحذرت في الوقت نفسه المواطنين غير الملتزمين من إمكانية تحصيل غرامات فورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية بسبب الارتفاع الملحوظ في الإصابات، ومع ذلك لا يزال الرهان قائما على وعى الشعب وتخطى الأزمة.