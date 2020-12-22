يوفينتوس يسعى لمزاحمة قطبي ميلان على صدارة الكالتشيو

يستضيف نادي يوفينتوس الايطالي نظيره فيورنتينا ضمن منافسات الجولة ال 14 من عمر الكالتشيو ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الاليانز , ويدخل البيانكونيري المواجهة بمعنويات مرتفعة وذلك بعد الانتصار في الجولة الماضية على بارما برباعية نظيفة ليقلص الفارق بينه وبين ميلان المتصدر ل 4 نقاط فقط ويستمر الصراع والمنافسة على صدارة الترتيب هذا العام .

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ويسعى يوفينتوس الى تحقيق فوز مهم يقربه خطوة من صدارة الترتيب ومزاحمة ميلان المتصدر والضغط عليه أكثر , ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الاليانز وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت hd4.ويدخل اليوفي المباراة برصيد 27 نقطة في المركز الثالث على بعد نقطة واحدة من انتر ميلان صاحب المركز الثاني و4 نقاط من ميلان المتصدر.

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