التضامن الاجتماعي تضع شروط جديدة لـ غلق الحضانات

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العمل داخل الحضانات مستمر مع الإلتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أن نسبة الحضانات التي تم فتحها بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا 34%، وظهرت إصابات بـ11 حضانة (1.25%)، أصيب فيها الاخصائيات وليس الأطفال، وقد عُقمت هذه الحضانات وأعيد فتحها بعد تعافي الاخصائيات.

وأشارت القباج، إلى أن الوزارة في تفاعل مستمر مع المستجدات، وسيتم تقليل نسبة استيعاب الأطفال إذا تطور الأمر، وإذا ساءت الأوضاع من الممكن أن تغلق الحضانات مرة أخرى.

كانت قد عادت الحضانات إلى العمل مرة أخرى بعد فترة طويلة من الإغلاق التام الذي سيطر على جميع الدول بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنها استهلت عملها بمبادىء وأسس خاصة للحد من إنتشار العدوى بين الأطفال والحفظ على أرواحهم.

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

