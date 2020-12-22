الدوري الإنجليزي يكشف عن عدد مصابين كورونا

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن وجود 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في الفرق المشاركة بمسابقة البريميرليج.

وقالت الرابطة في بيان لها، أن هناك 7 حالات إيجابية تم اكتشافها بين 1569 لاعبًا وموظفا قاموا باختبار الكشف عن فيروس كورونا وذلك في الفترة ما بين 14 و20 ديسمبر.

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ورفضت الرابطة الإعلان عن أسماء المصابين والتي جاءت نتيجة عينتهم سلبية او حتى التنويه عن هوية الفرق التي يلعبون بها.

ومن جانها أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي ان اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام.



وكانت جائحة كورونا قد أدت الى توقف الدوري الانجليزي لمدة 3 شهور والتي أثرت بالسلب على موعد انطلاق الموسم الجديد.

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