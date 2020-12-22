كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن وجود 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في الفرق المشاركة بمسابقة البريميرليج.
وقالت الرابطة في بيان لها، أن هناك 7 حالات إيجابية تم اكتشافها بين 1569 لاعبًا وموظفا قاموا باختبار الكشف عن فيروس كورونا وذلك في الفترة ما بين 14 و20 ديسمبر.
اقرا أيضا: جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة توتنهام وليستر سيتي
رابطة الدوري الإنجليزي ترفض الكشف عن مصابين كورونا
ورفضت الرابطة الإعلان عن أسماء المصابين والتي جاءت نتيجة عينتهم سلبية او حتى التنويه عن هوية الفرق التي يلعبون بها.
ومن جانها أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي ان اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام.
وكانت جائحة كورونا قد أدت الى توقف الدوري الانجليزي لمدة 3 شهور والتي أثرت بالسلب على موعد انطلاق الموسم الجديد.
اقرا أيضا: ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس
ومن جانها أعلنت الحكومة البريطانية عن العديد من الإجراءات الاحترازية بسبب تواجد نوع جديد من فيروس كورونا المستجد، ووجود توقعات بزيادة حالات المصابين بفيروس كورونا الى نسية 70%.
على الجانب الآخر، من المقرر ان تخوض فرق الدوري الإنجليزي مباريات الجولة الـ 15 خلال يومي 26 و27 من شهر ديسمبر الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي يكشف عن عدد مصابين كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.