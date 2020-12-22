اللواء كمال عامر: لدينا آمال كثيرة علي برلمان 2021

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: هناك آمال كثيرة تتعلق على المجلس الجديد، لاستكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومي المصري ومصلحة الشعب.

وأكد بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، أن المجلس يمثل الشعب بكل طوائفه، مشيرا إلى أنه سيكون داعما للقيادة السياسية وباقي سلطات الدولة.

يوسف الحسينى يصل البرلمان ويستخرخ كارنيه عضوية مجلس النواب"صور"