4 مليون يورو تعطل مسيرة مصطفى محمد الاحترافية .. تفاصيل

تعد رغبة مصطفى محمد "بلدوزر الزمالك الجديد" في الاحتراف، أحد أهم الملفات المطروحة حاليا على الطالوة الفنية لفريق نادي الزمالك، في ظل عدم تعاقد الزمالك مع مهاجم يستطيع تعويض مصطفى محمد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

خرج الزمالك من الانتقالات الصيفية الماضية خالي الوفاض تقريبا، حيث لم يبزم أي صفقا، سوى حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن القادم من نادي الصفاقسي التونسي، وغير ذلك، اعتمد نادي الزمالك على لاعبيه المعاريت، حيث أعاد كل من أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر المعار سابقا لسموحة، ومحمد أشرف "روقة" المعار سابقا لطلائع الجيش.

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وتلقى نادي الزمالك عرضا منذ ساعات قليلة من نادي سانت إيتيان الفرنسي، والذي طلب ضم مصطفى محمد مقابل مبلغ 2 مليون يورور، وهو المبلغ الذي رآه الزمالك غير مناسب لمواصفات وإمكانيات هداف أمم أفريقيا للشباب العام الماضي.

وأبلغ نادي الزمالك، مهاجمه الشاب أنه لن يقبل بعرض أقل من 6 مليون يورو، مقارنة بالمبالغ التي تدفع هذه الأيام، ترى إدارة نادي الزمالك، أن أي مبلغ يقل عن 6 مليون يورو، لن يكون مناسبا لقيمة مصطفى محمد، وقيمة نادي الزمالك.

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علما بأن نادي سانت إيتيان، هو أحد أندية الدوري الممتاز الفرني، ويحتل الآن المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة قام بجمعهم من 16 مباراة، حيث حقق الفوز 4 مرات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في سبعة. علما بأن نادي سانت إيتيان، هو أحد أندية الدوري الممتاز الفرني، ويحتل الآن المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة قام بجمعهم من 16 مباراة، حيث حقق الفوز 4 مرات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في سبعة. وعقد مسؤولوا اللجنة الفنية داخل نايد الزمالك برئاسة أيمن يونس، جلسة مع مصطفى محمد ووكيله، لإقناعه بالبقاء في النادي الزمالك، حتى وصول العرض المناسب، إلا أن اللاعب رفض أي مسكنات وتمسك بالرحيل وأنه يبحث الآن عن عرض جيد، مؤكدا على أن رغبته الأولى هي الرحيل في سوق الانتقالات المقبل. اقرأ أيضا: خاص .. مصطفى محمد يرفض وصايا أيمن يونس ويتخذ قرار مصيري



وأكد مصطفى محمد على أنه تنازل عن فرصة احترافه في الانتقالات الماضية، عندما تمسك به مجلس إدارة الزمالك السابق، وشرط عليه إنتهاء دوري أبطال أفريقيا، حتى يتم الموافقة على رحيله. وأكد مصطفى محمد على أنه تنازل عن فرصة احترافه في الانتقالات الماضية، عندما تمسك به مجلس إدارة الزمالك السابق، وشرط عليه إنتهاء دوري أبطال أفريقيا، حتى يتم الموافقة على رحيله. وأقنع مسؤولوا نادي الزمالك، الأناكوندا بأن انتظاره لأولمبياد طوكيو القادمة، سيكون أكثر إفادة له، حيث ظهوره مع المنتخب في هذا المحفل العالمي يعني زيادة فرص رؤيته من قبل أندية القمة الأوروربية، وزيادة فرص العروض التي سيتلقاها. اقرأ أيضا: خالد الغندور: بالتأكيد الزمالك أفضل من الأهلي في الوقت الحالي



وإلى الآن يمكن القول أن الرؤية أصبحت "ضبابية" في أمر وجود مصطفى محمد في الزمالك من رحيله، إلا أنه من المؤكد أن الانتقالات الشتوية المقبلة ستكون حاسمة بشكل كبير في مصير اللاعب.