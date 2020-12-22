ربيع ياسين لـ دوت الخليج: سأكشف الحقائق.. ولن أعمل مع الجبلاية مرة أخرى

تحدث ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب السابق، عن تفاصيل استقالته والأسباب الذي دفعته لذلك، بعد أزمة إقصاء المنتخب في تونس الأخيرة بشأن فيروس كورونا.

وقال ربيع في تصريحات خاصة أدلى بها لـ دوت الخليج: "ما حدث كارثة بالتأكيد، واستقالتي كانت طبيعية بعد هذا الاستهتار الذي حدث، فماذا ابقى في المنصب بعد انتهاء كل فرص المنتخب في الوصول لإمم إفريقيا والمونديال.

وأضاف: "المسؤولين في اتحاد الكرة حاولوا من خلال أبواق إعلامهم، تحميلي لمسئولية ما حدث، للهروب من حفظ حقوق المنتخب، فهل هذا يعقل؟ ، وقررت عدم العمل مرة أخرى مع الجبلاية، ولم نتلقى أي تقدير أو أهتمام وكنت أعاني في تجميع اللاعبية".

وأوضح نجم مصر السابق: "منتخب الشباب يعتبر عصب الكرة ويخرج المواهب ورغم ذلك المسؤولين أبعد ما يكونوا بالاهتمام بذلك، والكل يعرف جيدًا انني كنت احصل على اللاعبين بصعوبة، ولم يدرك المسئولين اهمية مخاطبة الأندية بأوامر واضحة لتجمع لاعبيها".