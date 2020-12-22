النائب محمد الفيومي: قانون الإدارة المحلية بالأولويات..والانتخابات نهاية 2021

أكد النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، أن قانون الإدارة المحلية سيكون علي أولويات برلمان 2021، خاصة أنه استحقاق دستوري وعلي المجلس القادم إصداره قائلا:" قانون المحليات بأولويات برلمان 2021".

جاء ذلك فى تصريحات علي هامش استخراج كارنيه عضوية برلمان 2021، موجها الشكر للأمانة العامة علي جهودها في إجراءات استخراج العضوية، متوقعا أن يكون الانتخابات الخاصة بالمحليات نهاية الربع الأخير من العام الجديد2021 .

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