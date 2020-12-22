الأمين العام لمجلس النواب : ٥٠ نائب تسلموا كارنيهات العضوية

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب أن إجمالي عدد النواب الجدد الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم الثلاثاء وحتى هذه اللحظة حوالي 50 نائب.
وأضاف الأمين العام أن اليوم لم ينتهي بعد وما زال الإقبال من النواب على استلام كارنية العضوية مستمر وجاري.
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