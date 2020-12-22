رانيا يوسف تنتقد هبة الأباصيري بسبب ظهورها بالحجاب "صور"

انتقدت الفنانة رانيا يوسف الاعلامية هبة الأباصيري بعد ظهورها مع الشيخ رمضان عبد المعز ضمن برنامج It's Show time بالحجاب.

رانيا يوسف تنتقد هبة الأباصيري

كتبت رانيا معلقة على الصور الخاصة بـ هبة الأباصيري، قائلة:"وايه لزمه الطرحه يا هبه"، لترد هبة: "مش مضايقني وجودها، و طالما في ايدي اخلي الطرف اللي قدامي مرتاح بدون ما انزعج انا ، ليه لأ ! وعموما هي احتشام مش حجاب".

ردت رانيا يوسف على تعليقها قائلة: "طول عمرك محتشمة" لتطلب منها هبة الأباصيري أن يلتقيا ومازحتها رانيا يوسف "بس من غير الطرحة".

اعتادت رانيا يوسف على الضجة العارمة التي تنال منها فور نشرها لصورة جديدة لها، وذلك بسبب إطلالتها المثيرة التي تحرص عليها دائمًا.

استمرت رانيا على نفس الوتيرة التي تتبعها دائمًا في المهرجانات والحفلات لتتصدر التريند بعدها، إلا أنها تنفي دائمًا غايتها من الأضواء والحديث المستمر عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الجدير بالذكر، أن رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا، حيث حصد المسلسل على شهرة واسعة خلال الموسم الأول ليستكمل مسيرته بالموسم الجديد.

الجدير بالذكر، أن هبة الأباصيري تقدم حلقة يوم الثلاثاء من برنامج It's Show time بشكل أسبوعي، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، على أن تكون الإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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تستضيف هبة الأباصيري في برنامجها عددًا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية ليتميز برنامجها بحالة مختلفة بين جميع البرامج التي تعرض على الشاشة خلال الفترة الحالية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.