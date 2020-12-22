نائب: برلمان 2021 سيكون من أفضل البرلمانات التي جاءت في تاريخ الحياه النيابية

أكد النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، أن المرحلة القادمه هي مرحلة الحصاد وجني الثمار للمشروعات القوميه التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يتطلب تشريعات وقوانين تتناسب مع تطلعات الشعب المصري وتترجم مجهودات الرئيس لبناء مصر الحديثه.



وأضاف سمير بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبه البرلمانيه ومشاركته في اول يوم في حفل استقبال النواب الجدد أعضاء البرلمان انه اختار عضوية اللجنة الاقتصاديه ايمانا منه بان الاقتصاد المصري هو عمود التنمية ومستقبل مصر الواعد خاصة ان مصري تسير بخطي ثابته نحو الاستقرار وان الاقتصاد الوطني ، برهن في المرحلة السابقه علي قوته وصلابته خاصة في اختبار جائحه كورونا واثبت قدرته علي الصمود وسجل معدل نمو معقول في ظل انهيار اقتصاديات دول كبري .

ولفت السيد سمير إلي أن برلمان 2021 سيكون من أفضل البرلمانات التي جاءت في تاريخ الحياه النيابيه وهناك مؤشرات تؤكد ذلك بفضل التركيبه الموجوده به والتي ضمت قامات وكفاءات في شتي المجالات بالاضافه الي التمثيل الحزب المتميز ومشاركه الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب .