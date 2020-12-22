ثنائية رونالدو وصلاح تقترب.. تقارير تفجر مفاجأة حول رحيله من الريدز

فجر محمد صلاح سلسة من الأحاديث في الصحافة العالمية حول مصيره ومستقبله مع فريقه ليفربول خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تأكيدات محمد أبو تريكة على أنه تواصل بالفعل مع صلاح الذي أكد له بأنه حزين مما يحدث معه.

وأكدت عدد كبير من التقارير والصحف العالمية من مصادر قريبة بأن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وأسطورة الكرة المصرية بات جاهزًا للرحيل أكثر من أي وقت مضى.

وتأتي تكهنات التقارير حول رحيل محمد صلاح من ليفربول خاصة بعد حديثه الأخير في صحيفة أس الأسبانية وفتح الباب حول إمكانية مغادرة قلعة الأنفيلد وانضمامه لأحد قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

وكشف محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق وزميل صلاح السابق في المنتخب إلى إمكانية رحيل اللاعب في الفترة المقبلة، مؤكدًا: أن اللاعب غاضب ممايحدث معه في الريدز، حتى لو لم يكن لهذا أي تأثير على أدائه على أرض الملعب’’.

وذكرت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية في تقرير لها صباح اليوم الثلاثاء أن نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي كان هدفًا قديمًا لنادي يوفنتوس وبعد فتح باب الرحيل أصبح النادي الإيطالي يتابع وضعية اللاعب عن كثب.

وقالت الصحيفة الإيطالية الشهيرة: أنه بات من المؤكد الأن أن يوفنتوس يضع محمد صلاح ضمن أولاوياته الكبيرة، حيث يريد السيد العجوز ضم اللاعب لخلافة باولو ديبالا عقب رحيله المحتمل في سيناريو قد يقلب وضعية الدوري الإيطالي رأسًا عن عقب وأن ينضم بجوار أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو.