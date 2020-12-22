فى 3 سنوات.. الخشت: قدمنا 22% من إجمالى الأبحاث المنشورة بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الخشت فى بيان صحفى، أن إجمالى الأبحاث العلمية المنشورة باسم الجامعة فى المجلات العلمية الدولية وصلت إلى (56.264) بحثًا منه (12.166) بحثًا تم نشرهم فقط خلال الـ 3 سنوات الماضية، بما يعادل 22% من إجمالى الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة على مدار تاريخها، مضيفًا أن معدل الاستشهاد بأبحاث علماء جامعة القاهرة بلغت (91.000) استشهاد بما يعادل حوالى 8 استشهادات للبحث الواحد وهو ما يعبر عن جودة بحوث علماء جامعة القاهرة.

وقال الدكتور الخشت، إن عدد الأبحاث المنشورة دوليًا عام 2017 وصل إلى (3.487) بحثًا، وزادت إلى (4.095) فى عام 2018، وفى عام 2019 بلغت (4.594) بحثًا بنسبة زيادة 32 %.

واضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الزيادة فى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا باسم الجامعة، صاحبها زيادة ملحوظة فى أعداد الباحثين، حيث بلغ عدد الباحثين (1.212) باحثا فى عام 2017، وزاد إلى (1.293) باحثًا عام 2018، ووصل عدد الباحثين إلى (13.77) باحثًا عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 13%.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الزيادة فى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا، وفى عدد الباحثين، جاءت نتيجة زيادة مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتحفيزهم لنشر بحوثهم دوليًا، حيث زادت المكافآت من (19,200,000) فى عام 2017، إلى (21,000,000) فى عام 2018، ووصلت إلى (31,756,448) فى عام 2019 بنسبة زيادة 65 % على مدار الـ 3 سنوات الماضية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرصه على دعم منظومة البحث العلمى والارتقاء بها، من خلال أكبر حزمة من الإجراءات فى تاريخ الجامعة، ومن بينها زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولى ودعم بند الأبحاث بنسبة 100%، وزيادة مكافأة النشر فى مجلتى ساينس ونيتشر إلى 150 ألف جنيه، وتقديم الدعم المادى للكليات لنشر بحوثهم فى المجلات الدولية، وضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولى، وإنشاء المعامل وتطويرها وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتيسير الأبحاث فى مختلف التخصصات العلمية، وإصدار المجلات العلمية الدولية باللغة الإنجليزية ما بين ورقية وإلكترونية وأهمها مجلتى JHASS العلوم الإنسانية والاجتماعية، و JAR التى صنفت ضمن أفضل 5 مجلات فى العالم فى التخصصات البينية، وتحويل مجلات بعض الكليات إلى مجلات دولية، وإنشاء منصة للنشر الدولى لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس فى المجلات والدوريات العالمية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة طورت جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، وحرصت على توجيه الأبحاث العلمية لأن تكون تطبيقية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع وليس مجرد نشر دولى للأبحاث، بالإضافة إلى التركيز على مجالات بحثية لم يكن لها تواجد على خريطة النشر الدولى، والعمل على إنشاء تخصصات جديدة، ومواكبة الأبحاث المنشورة للتطور فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية، حيث أنشأت منصة لتوجيه البحوث العلمية لدعم المشروعات القومية والتنموية.

جدير بالذكر أيضًا أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مؤخرا منح أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أعلى معامل تأثير وأعلى استشهاد، جائزة قيمتها 100 ألف جنيه، كما أعلن صرف مكافأة خاصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين يتقدمون بـ 10 أبحاث دولية فأكثر فى العام خلال الإصدار الواحد، لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والأقسام العلمية وكليات الجامعة ومعاهدها ذات الجهد المتميز فى النشر العلمى.

وكانت جامعة القاهرة مولت خلال العام الماضى، مشروعات بحثية بإجمالى 280 مليون جنيه، وهو تمويل غير مسبوق ويعد أكبر تمويل للمشروعات البحثية فى تاريخ جامعة القاهرة، حيث مولت الجامعة مشروعات أبحاث عن فيروس كورونا بمبلغ 25 مليون جنيه، ومشروعات بحثية متعلقة بخدمات الأبحاث بمبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه مجموع المشروعات فى جميع القطاعات داخل الجامعة، إلى جانب المشروعات المشتركة مع كل من هيئة العلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية البحث العلمي، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى 5 مشروعات للجودة، ومشروعات أخرى مع وزارة الاتصالات والهيئات القومية بإجمالى 231 مليون جنيه.