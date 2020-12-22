صور: خليك موهوب.. مسابقة طلابية على شاطئ الأنفوشى لرسم معالم الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شارك فى الورشة التى تقام للمرة الثانية بعد نجاح الورشة الأولى بقلعة قايتباى، عدد كبير من الطلاب الموهوبين من مختلف الإدارات التعليمية، وذلك لرسم ملامح ومعالم الإسكندرية.

وقال محمود مرزوق، مدير قسم الموهوبين، إن تجميع المواهب على كورنيش الإسكندرية أمر ضرورى من أجل الوحى أثناء الرسم مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الورش تهدف إلى دعم المواهب وتنمية قدرات الطلاب وإظهار ملامح الإسكندرية بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية.