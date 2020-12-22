الحكومة تنفى ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور: مصر خالية تماما

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما يتم تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور فى مزارع للدواجن فى بعض محافظات الجمهورية.





تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور أى بؤر لأنفلونزا الطيور فى مزارع للدواجن فى بعض محافظات الجمهورية.

وشددت على أن مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تماماً من أى أمراض وبائية، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دورى شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أى أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

وأوضح المركز، أنه فى إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور، حيث تم تنفيذ حملات التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم إصـدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى بعد معاينتها.

وتحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الدواجن وبيض المائدة ولديها فائض للتصدير خاصة بعد اعتمادها من الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور، فيما يبلغ حجم إنتاج الثروة الداجنة فى مصر حوالى 1,4 مليار طائر وأكثر من 13 مليار بيضة سنوياً.