مجلس النواب يعلن الجدول الزمنى لاستقبال الأعضاء الجدد

جدة - نرمين السيد - وأكد المستشار محمود فوزى، فى بيان صحفى، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعى ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعونى لمجلس النواب، فى الأيام المعلن عنها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وأوضح أمين عام مجلس النواب، أنه سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردى، وفقا للمواعيد الآتية:

أولا: أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم، كالآتى:

الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى 100 نائب.

الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى 100 نائب.

الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى 84 نائبا.

ثانيا: أعضاء المجلس بالنظام الفردى سيتم استقبالهم، كالآتى:

الأحد 27 ديسمبر: نواب 5 محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح" بإجمالى 90 نائبا.

الاثنين 28 ديسمبر: نواب 10 محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ" بإجمالى 108 نواب.

الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب 12 محافظة "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء" بإجمالى 86 نائبا.

وناشدت الأمانة العامة، النواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمنى المعلن، منعا للتزاحم.

وفى السياق ذاته أشار المستشار محمود فوزى، إلى أن الأمانة العامة للمجلس انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال إرسالها بالبريد الإلكترونى أو عن طريق الحزب الذى ينتمى إليه العضو.

وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التى يرغب فى الانضمام لها كرغبة أساسية، إضافة للجنة التى يرغب فى الانضمام لها كرغبة ثانية.