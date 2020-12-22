222 ألف مواطن يتقدمون بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أقبل المواطنون بكثافة على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية فى الشرقية، اليوم الثلاثاء، للتصالح على مخالفات العقارات والأبراج قبل انتهاء المدة المحددة فى نهاية شهر ديسمبر الجارى.





وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تقدم حتى الآن 222 ألفًا و653 مواطنًا من أصحاب العقارات المخالفة سددوا ما يقرب من أكثر من مليار جنيه يمثلون نسبة 97% من إجمالى العقارات المخالفة البالغ عددها 269 ألفًا و795 عقارًا مخالفًا، مشيرًا إلى أن التسابق على التصالح يرجع إلى تخفيض قيمة سعر المتر المربع فى المدن والقرى والعزب بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 50%.

وشدد المحافظ، فى تصريحات صحفية، على رؤساء الوحدات المحلية فى المدن والأحياء والقرى بضرورة استمرار تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت، مع باقى أيام الأسبوع ومد ساعات العمل لما بعد السادسة مساء وتزويد المراكز التكنولوجية بمندوبين من البنوك الحكومية لتحصيل مقدم جدية التصالح وتخفيف التزاحم والتكدس أمام البنوك وتزويدها بعمالة مدربة وأجهزة حاسب آلى لسرعة التعامل مع المواطنين.

وأوضح أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية خلال الفترة الحالية بمدى قدرتهم على تحقيق أعلى نسبة فى التصالحات مع أصحاب العقارات المخالفة والمتعدين على أملاك الدولة وأعلى عائدات فى المحافظة وبمدى رضا المواطنين عن أدائهم. مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة قبل نهاية الشهر الجارى.