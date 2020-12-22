2 يناير .. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الشرعية والعربية بشمال سيناء، محسن أبو القاسم، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة المركزية حددت 2 يناير المقبل لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل بالمعاهد الأزهرية.





وفى بيان، أوضح أبوالقاسم أنه تم عقد اجتماع موسع برئاسته بحضور محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومديرى الإدارات والمراحل التعليمية،وموجهى العموم لمناقشة الاستعدادت النهائية لامتحانات نصف العام الدراسى. ووجه بسرعة الانتهاء من المناهج الدراسية المقررة لنصف العام فى جميع المواد الدراسية فى نهاية ديسمبر الجارى استعدادا للامتحانات مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ووضع جداول الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية وفقا لما هو مقرر من قبل قطاع المعاهد الأزهرية. وأكد أبو القاسم ضرورة متابعة مدى جاهزية المعاهد للامتحانات من تطهير وتعقيم اللجان والتباعد بتحديد أعداد الطلاب بما لا يزيد على 12 طالبا أو طالبة بكل لجنة ، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب والعاملين بالامتحانات. أشار إلى تطبيق البرنامج الإلكترونى الجديد فى الامتحانات ، مؤكدا أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان وتوفير احتياجاتهم.

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