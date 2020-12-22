برلمانيون عن تشكيل مجلس النواب الجديد: يمثل طوائف الشعب

جدة - نرمين السيد - وأكد يوسف الحسينى، عضو مجلس النواب، أنه لأول مرة منذ الخديوى إسماعيل تدخل المعارضة ضمن القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن المجلس الجديد يتميز بالتعددية.

جاء ذلك عقب الحصول على كارنيه عضوية المجلس واستلام الحقيبة البرلمانية، مؤكدا أن أهم أولويات برلمان 2021 هى 105 ملايين مواطن مصر.

وأوضح أن من بين الأولويات أيضا الاقتصاد الوطنى خصوصا بعدما أظهر تقرير بلوم برج أن اقتصاد مصر من أقوى 20 اقتصاد بالعالم.

وكشف النائب، أنه سينضم للجنة العلاقات الخارجية كرغبة أولى، والشؤون العربية رغبة ثانية، والثقافة والإعلام رغبة ثالثة.

ولفت إلى أنه يستهدف من وجوده بلجنة العلاقات الخارجية بناء روابط قوية وفاعلة مع الكونجرس الأمريكى وكذلك البرلمان الأوروبى.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن هناك آمالا كثيرة تتعلق على المجلس الجديد، لاستكمال البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومى المصرى ومصلحة الشعب، مضيفا بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، أن المجلس يمثل الشعب بكل طوائفه، وسيكون داعما للقيادة السياسية وباقى سلطات الدولة".

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس الجديد سيعمل على إرساء أركان الدولة، مؤكدا أنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع مجلس الشيوخ، موضحا أنه بوجود المجلسين تكتمل أركان العملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن المجلس فى انتظار قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

فيما أشادت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن الممثل فى القائمة الوطنية من أجل مصر، بالتمثيل النيابى للمرأة فى المجلس الجديد.

جاء ذلك بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، مشيدة بالإجراءات التى اتخذتها الأمانة العامة للتسهيل على الأعضاء الجدد، فضلا عن الاستعدادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت النائبة أنها ستتبنى جميع القضايا التى تهم المرأة تحت قبة البرلمان، لاسيما فى ظل ما حظيت به من اهتمام كبير فى ظل وجود القيادة السياسية الحالية، مشيرا إلى أن المرأة كما حظيت بتمثيل ملائم بالمجالس النيابية، أصبح لها تمثيل مشرف فى الكثير من المناصب التنفيذية.