محافظ القاهرة يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - أعرب خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن أصدق التهانى وأجمل الأمنيات للأخوة المسيحيين، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أملا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا وأن يسود مصرنا الغالية الاستقرار والسلام والأمن.





وبعث المحافظ، وفقا لبيان صحفى، ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة العطرة للمطران الدكتور منير حنا أنيس رئيس الطائفة الأسقفية بإقليم القدس والشرق الأوسط، والأنبا إبراهيم إسحق سدراك بطريرك كرسى الإسكندرى وسائر الكرازة المرقسية بطريرك الكاثوليك. كما أرسل برقيات تهنئة للمطران كريكور اوغسطنيوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك أسقف الإسكندرية لمصر والسودان، والمطران ممفيس نيقوديموس الوكيل البطريركى لبطريركية الإسكندرية الروم الأرثوذكس، وجرجس إبراهيم صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والمطران غريغوريوس الثالث بطريرك طائفة الروم الكاثوليك بمصر، والمطران جورج بكر النائب البطريركى العام للروم الكاثوليك بمصر. بالإضافة إلى قداسة ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر إفريقيا والروم الأرثوذكس، الأستاذ يسرى يوسف المفوض العام لطائفة الأقباط الأدفنتست بمصر والأسقف اشود منانسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر.

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