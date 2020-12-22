رسلان يستقبل رئيس حركة محطة سمالوط، والذي أصيب إصابات بالغة أثناء تأدية...

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، واحدًا من أبطال السكة الحديد ورجالها الأوفياء، السيد/ أحمد فضل رفاعي، رئيس حركة محطة سمالوط، والذي أصيب إصابات بالغة منذ أكثر من أربعة أعوام، أثناء تأدية عمله.

وحرص رئيس الهيئة منذ توليه رئاسة مجلس إدارتها على متابعة حالة السيد المُكرم منذ اصابته وحتى تعافيه تمامًا، مسخرًا لحالته كافة الإمكانات اللازمة لتمام التعافي والشفاء، وداعمًا له ولأسرته طيلة فترة علاجه، الى ان وجهت له الدعوى اليوم للحضور لتكريمه على بسالته المشهودة والتي كانت سببًا في انقاذ الكثير من الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأثناء التكريم، أعرب المهندس أشرف رسلان عن سعادته البالغة باستقبال البطل، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق في عمله، ومعتبرًا إياه مثالًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل.

كما حرص رئيس الهيئة على تسليم السيد المُكرم شهادة تقدير، مصدرًا تعليماته بصرف حافز تشجيعي له نظير ما قدمه، معتبرًا ذلك بمثابة منحة بسيطة لا توازي ما قام به من عملٍ جليل.

وتخلُص وقائع إصابة السيد/ أحمد فضل، أنه أثناء ممارسته لواجبات عمله بمحطة سمالوط، بشهر مايو من عام 2016، فوجئ بانبعاث ادخنة من احدى صهاريج قطار محمل بالسولار، فأسرع بفصل الصهريج عن باقي صهاريج القطار، واُثناء قيامه بذلك بدأ الصهريج في الاشتعال، الأمر الذي تسبب في حروق بأماكن متفرقة من جسده، الا انها لم تثنيه عن إتمام فصل الصهريج، متفاديًا حدوث كارثة حقيقية لا قدر الله.