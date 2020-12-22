غدا.. مصر للطيران تسير 41 رحلة جوية

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير ٤١ رحلة جوية، غدا الأربعاء، إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، لندن، بغداد، باريس، أمستردام، روما، نيويورك، چوبا، ميلانو، البحرين، عمان.

كما تسير ١٤ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا و٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٣٠٠ راكب.

وأكدت شركة مصر للطيران، التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر والعودة وعلي متن الطائرات لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة

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