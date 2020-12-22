نبيلة مكرم توجه رسالة عاجلة للمصريين العالقين المتوجهين للكويت

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لعودة المصريين العالقين بالإمارات وتركيا وسلطنة عمان، عقب قرار دولة الكويت بتعليق الطيران، حيث كانت هذه الدول "ترانزيت" خلال رحلة عودتهم إلى الكويت.

وأضافت مكرم في تصريحات صحفيه أن الوزارة تقوم حاليا بالتواصل والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، وذلك لمعرفة الشركات السياحية التي قامت بسفر المصريين للكويت من خلال هذه الدول، لتقديم الدعم للمصريين العالقين بالدول الثلاث حتى عودتهم إلى مصر، وذلك نظرا للظروف الطارئة الحالية.

وعن الشكاوى التي تلقتها الوزارة حتى الآن، أضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت 1000 شكوى حتى الآن.

وناشدت وزيرة الهجرة كافة المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم بدولة الكويت بتأجيل سفر حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي.