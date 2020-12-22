لصالح حديقة الحيوان..مطار القاهرة يستقبل 3 زرافات قادمة من جنوب إفريقيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، ثلاث زرافات قادمين من جنوب إفريقيا لصالح حديقة الحيوان بالجيزة، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية من الزرافات.



قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن الشحنة وصلت قادمة من جنوب أفريقيا عن طريق نظام التبادل مع حديقة حيوان جنوب أفريقيا، منها ذكر وعدد 2 أنثى، والزرافات الجديدة بأعمار لا تتجاوز عامين، لافتة إلى أنه طبقا لبيانات الشحنة القادمة، تم توريد الزرافات الثلاثة وفقا لنظام التبادل التجارى لحيوانات برية، ومنها خلوها من الأمراض التى تمنع إستيرادها والتى تحددها السلطات البيطرية.



وأكدت مصادر بالحجر البيطري بالمطار ، أن الزرافات الثلاثة سيتم حجزهم لمدة 3 شهور بحديقه الحيوان، على سبيل الحجر البيطري، نظرا لعدم وجود مساحة تسمح بقرية البضائع، أو مطار القاهرة الدولي للحجر البيطري، ويطبق عليهم جميع إجراءات الحجر لمدة ٣ شهور على عهدة الحديقة.



وأوضحت المصادر، أن الزرافات الثلاث وصلوا على متن طائرة شحن مجهزة، ويتم شحن الزرافات عليها بوضع القعود، نظرا لطولها وكبر حجمها، والذى يجعلها أطول الحيوانات البرية، وأضخم وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها، فهى فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.



وأوضحت المصادر، أنه يتم الان إجراءات الإفراج الجمركي، ومراجعة كافة الشهادات الصحية القادمة بصحبة الزرافات، تمهيدا للافراح عنهم بشكل مبدئي، لحين التأكد من سلامتها، وذلك خلال الشهور الثلاثة القادمة، ليتم الإفراج البيطري النهائي عنهم.