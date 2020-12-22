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3 زرافات من جنوب أفريقيا. .حديقة الحيوان: استقبلنا حيوانات جديدة ..تفاصيل

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‎أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان أنه سيتم استقبال 3 زرافات جدد بحديقة الحيوان قادمين من جنوب أفريقيا ، وهذا سيعد حدثا كبيرا جدا.
 وأضاف رجائي خلال حوار خاص لـ دوت الخليج أن وزير الزراعة أعطى لنا تعليمات بالتفكير خارج الصندوق معلقا : "كان لازم اتصرف ومفيش موارد" لذا فكرنا في خط الإكثار للحيوانات الموجودة بالحديقة ثم تبادل الحيوانات مع حيوانات من دول أخرى .

 وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان إلى أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا .  

 وتابع قائلا:  استقبلنا الدب الروسي و الكانجارو الأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف " .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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