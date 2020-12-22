3 زرافات من جنوب أفريقيا. .حديقة الحيوان: استقبلنا حيوانات جديدة ..تفاصيل

‎أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان أنه سيتم استقبال 3 زرافات جدد بحديقة الحيوان قادمين من جنوب أفريقيا ، وهذا سيعد حدثا كبيرا جدا.

وأضاف رجائي خلال حوار خاص لـ دوت الخليج أن وزير الزراعة أعطى لنا تعليمات بالتفكير خارج الصندوق معلقا : "كان لازم اتصرف ومفيش موارد" لذا فكرنا في خط الإكثار للحيوانات الموجودة بالحديقة ثم تبادل الحيوانات مع حيوانات من دول أخرى .

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان إلى أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا .

وتابع قائلا: استقبلنا الدب الروسي و الكانجارو الأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف " .