3 زرافات من جنوب أفريقيا. .حديقة الحيوان: استقبلنا حيوانات جديدة ..تفاصيل

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان إلى أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا .
وتابع قائلا: استقبلنا الدب الروسي و الكانجارو الأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف " .
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