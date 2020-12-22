بعد فحصهم بالحجر البيطرى.. حديقة الحيوان تنتظر وصول 3 زرافات من المطار.. فيديو

أكد دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان بالجيزة وصول 3 زرافات جديدة مطار القاهرة من جنوب إفريقيا، ومازالت في الانتظار حتى الآن، مؤكدا أنه بعد إنهاء الإجراءات سوف يتم نقلها إلى حديقة الحيوان بالجيزة.

وأضاف رجائي خلال حوار خاص لـ دوت الخليج أن الزرافات الثلاث وصلت المطار الساعة التاسعة صباحًا ومازالت هناك ولم تخرج، لأن الحجر البيطري ومعهد صحة الحيوان يقومان باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وتابع رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان بالجيزة أنه يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للتأكد من خلو الزرافات من كل الأمراض والأوبئة والفيروسات.

جدير بالذكر أن الـ 3 زرافات منهم 2 زرافة إناث وواحد ذكر زراف للحديقة، وقد تأخر الشحن بسبب مراجعة إجراءات الاستيراد نظرنا لأهمية الزرافات، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.