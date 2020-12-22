وتابع رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان بالجيزة أنه يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للتأكد من خلو الزرافات من كل الأمراض والأوبئة والفيروسات.
جدير بالذكر أن الـ 3 زرافات منهم 2 زرافة إناث وواحد ذكر زراف للحديقة، وقد تأخر الشحن بسبب مراجعة إجراءات الاستيراد نظرنا لأهمية الزرافات، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد فحصهم بالحجر البيطرى.. حديقة الحيوان تنتظر وصول 3 زرافات من المطار.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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