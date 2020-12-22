نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 دول عربية تعلق حركة الطيران لحين إشعار آخر.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، قررت عدد من الدول العربية إيقاف كافة رحلات المسافرين من وإلى بريطانيا، وذلك خوفا من انتقال السلالة الجديدة لعدد من البلاد مما يؤدى لتفاقم الوضع الوبائى فى هذه الدول.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الدول العربية التي أوقفت حركة الطيران:

الأردن:

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية على العايد، أن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الثالث من يناير المقبل.



وأضاف أن الحكومة تتابع من خلال وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية فى العالم، وستتخذ أية إجراءات احترازية إضافية مرتبطة بالرحلات الجوية لمنع أى انعكاسات سلبية على الوضع الوبائى فى المملكة.

تونس:



أعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية فى بيان أمس الاثنين عن تعليق حركة الطيران الجوي، وجاء هذا القرار ابتداء من أمس الاثنين وحتى إشعار آخر.



ويشمل القرار جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وبريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا.

الإمارات:



وقالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتي أنه تم تعليق رحلات الركاب بشكل فوري بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في سلطنة عمان والكويت وذلك بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.



وأكدت أنه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا علي سلامة المسافرين والطاقم الجوي.



وكتبت الإدارة العامة للطيران المدنى فى الكويت، فى تغريدة عبر تويتر، أنه تم تعليق رحلات الطيران التجارى وغلق المنافذ البرية والبحرية احترازيا بداية من اليوم الثلاثاء وحتى بداية يناير 2021.

السعودية:

قررت المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى أراضيها عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وذلك عقب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى عدد من الدول، ورغبة فى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأشارت المملكة العربية السعودية إلى استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التى لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة السعودية، بالتنسيق مع وزارة النقل.



عمان:

اصدرت اللجنة العليا فى سلطنة عمان امس الاثنين، قرارًا بمنع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباحِ يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 م ولمدة أسبوع.

وجاء ذلك القرار بعد فى ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في عدد دول ووقاية لأفراد المجتمع من سرعة انتشارها.



ولفتت إلى أنه سوف تُستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات وستستمر اللجنة فى متابعة الوضع الوبائى للسلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك.



المغرب:



فيما أكدت الحكومة المغربية علي تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداء من أمس الأحد، وذلك على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها.



