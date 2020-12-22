نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المهندسين" تعلن نجاح تطبيق "نقابتي" الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، عن بدء استخدام تطبيق الموبايل باسم "نقابة المهندسين المصرية - نقابتي" في تجديد اشتراك السادة المهندسين وأسرهم بمشروع الرعاية الصحية أول الأسبوع الماضي، حيث فتحت النقابة أبوابها لاستقبال المهندسين وأسرهم للتجديد للعام الجديد ٢٠٢١ حضوريا وعن بعد.

و أعلن المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، أن التجديد هذا العام يعمل بالنظامين لحين انتشار نظام التجديد الإلكتروني بين جموع مهندسي مصر

وبعد مرور أيام قليلة علي افتتاح تجديد مشروع الرعاية الصحية.

و أشار عبدالعظيم إلى أن عدد المشتركين تخطى ال ٧٥ الف مشترك، منهم أكثر من ٢٠ ألف مشترك من خلال التطبيق الجديد وهو رقم فاق التوقعات نظرا للتحول الرقمي السريع الذي بدأ هذا العام.

وأضاف رئيس لجنة الرعاية الصحية، أن عدد من استخدم التطبيق تجاوز ال ٢٥ ألف مهندس داخل وخارج مصر مايشير إلى سرعة نمو استخدام التطبيق محليا ودوليا، كما تم تدشين مركز اتصالات موحد (كول سنتر) لأول مرة يعمل على مدار الساعة لتوجيه الدعم الفني للمهندسين وأسرهم وقد تلقي هذا المركز مايقرب من ٥٠٠٠ مكالمة ايجابية منذ بداية فتح المشروع حتى الآن.

واشار عبدالعظيم في تصريحات إلى أن استخدام الكارت الذكي لمشروع الرعايةالصحية هو بداية التحول الرقمي الشامل الذي تشهده نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة والذي يشعر به المهندس عند تلقي الخدمة العلاجية.

وتعمل النقابة علي ادراج الجهات العلاجية المشتركة بالمنظومة للحصول على الموافقات الطبية للمهندسين في أسرع وقت ممكن وكذا توزيع بطاقة طبية ذكية لاتلامسية مزودة بهوية رقمية للمشتركين بداية من أول يناير ٢٠٢٠، كما تستعد النقابة خلال الفترة القادمة علي توصيل المنظومة للمنزل لتجنب الاختلاط وللتيسير علي المهندسين للحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر النقابة.