النائب أيمن أبو العلا يطالب الحكومة بعدم التراخي في حظر الشيشة

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعدم التراخي في حظر تقديم الشيشة في المقاهي، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وشدد على أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، لمواجهة أزمة كورونا، تستهدف صحة وسلامة المواطنين في المقام الأول، وتعمل العديد من الأجهزة التنفيذية على تفعيل هذه الجهود على أرض الواقع. وأوضح أنه أمام تزايد الأعداد مع الموجة الثانية، تلاحظ عدم التزام العديد من المقاهي، بحظر تقديم الشيشة للمواطنين، وهو أمر يتنافى مع قرارات الحكومة في هذا الصدد، ومع سبل المواجهة كون التدخين سبيل لنقل العدوى.

فيديو...المستشار محمود فوزي يكشف لـ دوت الخليج إجراءات استخراج كارنيهات العضوية لبرلمان 2021



ولفت إلي أن تزايد أعداد الإصابات، يفرض ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، عن طريق تكثيف الحملات من الجهات المعنية، وتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها حظر الشيشة، وأن يكون لدى الوحدات المحلية ضوابط حاسمة، لمواجهة هذا التراخي في تنفيذ قرار حظر تقديم الشيشة.

