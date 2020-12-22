تأكيدًا لـ دوت الخليج .. المستشار محمود فوزي: النائبة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنًا بالبرلمان حتي الآن



أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين.



وكانت مصادر خاصة قد قالت لموقع دوت الخليج، أن الكاتبه الصحفية فريدة الشوباشي، الفائزة بعضوية مجلس النواب 2020ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ستكون رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المنتظر أن تنطلق أعماله في موعد لاحق ليوم 9يناير 2021، بحسب دعوة الرئس عبد الفتاح السيسي للانعقاد وفق المادة 115 من الدستور.



الكاتبة فريدة الشوباشي، من مواليد حلوان، هي أكبر الأعضاء سنًا بين نواب القائمة والفردي الذين تم انتخابهم علي مستوي الـ567 مقعدًا من أصل 596 مقعدًا كإجمالي أعضاء برلمان 2020، وذلك بـ84عاما، حيث لا تزال نسبة الـ5% لرئيس الجمهورية المخصصة للتعيين لم يتم حسمها والمقدرة بـنحو 28 نائب.