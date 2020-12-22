هيدي كرم: "الفلوس ممكن تشتري بيت بس ما تشتريش سكن وسكينة"

أعربت الفنانة هيدي كرم عن رأيها في "الرزق"، وركّزت على أن السعادة الحقيقية لا ترتكز على الأموال، فالمال لا يعوض الحب و الشعور بالأمان والراحة للإنسان، فلا يمكن شراء السعادة في الحياة، وهي الكلمات التي وجدها بعض المُتابعين نابعة عن ترفهها وامتلاكها للمال.

كتبت "هيدي كرم" عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "الفلوس ممكن تشتري بيت بس ما تشتريش سكن وسكينة، ممكن تشتري أدوية لكن ما تشتريش صحة، تشتري ملذات لكن ما تشتريش السعادة، تشتري نفوذ وعلاقات لكن ما تشتريش حب وصداقة، ممكن تشتري رفاهية، لكن ما تشتريش راحة بال، الفلوس مهمة جدًا جدًا في زماننا دا بالذات، لكن عمرها أبدًا ما هتكون الأهم"، وسجلت اسمها في نهاية الكلمات.

وتابعت: «ها تفضل حريتنا وأننا الحمد لله نقدر ننزل ونتحرك في أي وقت أهم، فكري كده الفلوس ولا أن الواحد يخسر حد من ولاده، هتلاقي أن الفلوس مهمة جدا جدا لكن مش ها تبقى الأهم قدام الحاجات دي، حيث علق متابع قائلًا: "دايما بنشوف الموضوع من برا طول ماحنا مش حاسين سلبياته، لو إنتي مش معاكي فلوس عمرك ما كنتي هتكتبي كده" على الرغم من أن كلامك صح.

حيث علقت على تعليق المتابع قائلة:"كان مش معايا فلوس وبعت كل حاجه تقريباً وعارفة معنى العوزة والحوجة لأني عشتهم قبل كده"

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة بتقديمها برنامج "رجل و2 ستات"، مع الإعلامية شريهان أبوالحسن، والفنانين سامح حسين وأحمد صلاح حسني، وكان يتضمن مناقشة موضوعات فنية واجتماعية في شكل حوار بين الثلاثة فنانين والإعلامية "أبو الحسن"، والذي كان يعرض حتى الأشهر الماضية.

وشاركت ايضًا الفنانة هيدى كرم ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" زوجة الفنان أحمد زاهر وهى امرأة أرستقراطية من عائلة كبيرة، لكن تربطهما علاقة مادية أكثر مما هى عاطفية ويحدث بينهما عدد من الخلافات ضمن أحداث العمل التى انتهت من تصوير عدد من مشاهده فى عدد من الديكورات.

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مسلسل "لؤلؤ" إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمد مهران وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.