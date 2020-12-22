أهل الكهف رائعة سينمائية من بطولة مصرية

الفيلم الضخم "أهل الكهف - لعلّها عِبرة"، بطولة نخبة من النجوم بقيادة وإخراج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر عن رواية أهل الكهف لتوفيق الحكيم، حيث أن العوامل تُشير إلى رائعة سينمائية بإنتظارنا.

يدور فيلم "أهل الكهف" حول عام 250 ميلاديًا، والمقرر تصويره في عدد كبير من الدول الأجنبية، ودولتين عربيتين أحدهما المغرب، على أن يكون جاهزًا للعرض مع نهاية شهر مايو القادم؛ استعدادا لموسم عيد الأضحى.

الفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصرى، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

غرد السيناريست أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلًا: "دعواتكم.. الحلم بدأ يتحقق.. كفين للدعاء"، وهو من تأليف الكاتب توفيق الحكيم، ويقوم "قمر" بمعالجته سينمائيا، ومن إخراج عمرو عرفه.

من ناحية أخرى، تنتظر غادة عادل عرض فيلم "قمر 14" من إخراج هادى الباجورى، ويتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطالا مختلفين، حيث تعد حكاية الشرنوبى هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران .

اقرأ أيضًا..رانيا يوسف تنتقد هبة الأباصيري بسبب ظهورها بالحجاب "صور"



يذكر أن، آخر أعمال المنتج وليد منصور في السينما كان فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية.