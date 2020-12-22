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صور.. وزير الأوقاف ووفد سودانى يهنئون البابا تواضروس بأعياد الميلاد

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عمر حسام 2020-12-22 13:38 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان، والدكتور عبدالرحيم على محمد، رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان، ومحمد إلياس محمد، السفير السودانى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد.

وخلال اللقاء، أكد الحضور أهمية العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك، والتحول من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع من أجل صالح الإنسانية.

وزير الأوقاف ووفد سودانى يهنئون البابا تواضروس بأعياد الميلاد


أهدى البابا تواضروس الوزيرين وأعضاء الوفد هدايا تذكارية بمناسبة هذه الزيارة الكريمة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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