صور.. وزير الأوقاف ووفد سودانى يهنئون البابا تواضروس بأعياد الميلاد

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان، والدكتور عبدالرحيم على محمد، رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان، ومحمد إلياس محمد، السفير السودانى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد.





وخلال اللقاء، أكد الحضور أهمية العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك، والتحول من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع من أجل صالح الإنسانية.

أهدى البابا تواضروس الوزيرين وأعضاء الوفد هدايا تذكارية بمناسبة هذه الزيارة الكريمة.

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