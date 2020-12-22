رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة جهود تطوير القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، عقد الخميس الماضى، اجتماعا لمتابعة مستجدات مشروع التحول للرى الحديث، والمشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، وكذا الزراعات التعاقدية، بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين، والسيد القصير، وزير الزراعة.

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