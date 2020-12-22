البحوث الإسلامية: الأزهر حريص على ترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمى

وأكد أمين عام البحوث الإسلامية أن الأزهر حريص على الإخاء والبناء الإنسانى المشترك، ويقوم بجهود كبرى داخليًا وخارجيًا لترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمى، مضيفا أن الأزهر يستقبل ما يقرب من 35 ألف وافد من أكثر من 100 دولة حول العالم، مع وجود مبعوثين أزاهرة فى مختلف دول العالم، وبخاصة فى قارة إفريقيا، ينشرون المنهج الأزهرى ويعلمون شعوب العالم تعاليم الإسلام الوسطى.
وأشار إلى أن الأزهر نظم خلال الفترة الماضية الكثير من المؤتمرات والندوات التى تهدف إلى تجديد الخطاب الدينى، والتى كان آخرها "مؤتمر الأزهر العالمى لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية" والذى تناول الكثير من القضايا الشائكة ووضع التوصيات والحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى أن للأزهر خطوات عملية فى ترسيخ ثقافة العيش المشترك، على رأسها إنشاء بيت العائلة المصرية، وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، وإرسال قوافل السلام لدول العالم بهدف بسط السلم المجتمعى وتحقيق الأمن الإنسانى، كما أنشأ الأزهر مركزًا للرصد والفتوى الإلكترونية، ليكون عين الأزهر الناظرة على العالم، لرصد كل ما يبث من أفكار خاطئة وهدامة عبر مختلف المنصات الإلكترونية، والرد على كافة الفتاوى وتصحيح المفاهيم الخاطئة بأكثر من 13 لغة.
وفى ختام اللقاء، أجاب أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، على أسئلة الإعلاميين السودانيين، التى شملت عددًا من الموضوعات مثل مناهج الأزهر، ودور الأزهر فى التصدى لمحاولات التشكيك فى المؤسسات الإسلامية، وكيفية تأهيل الدعاة للتعامل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ودور الأزهر فى الرد على حملات الإساءة للنبى "صلى الله عليه وسلم".
وأكد نظير عياد أن الأزهر كان حاسمًا فى الرد على تلك الحملات عبر إصدار بيان من مجمع البحوث الإسلامية لرفض تلك الإساءة بكل أشكالها، وإطلاق عدد من الحملات الإلكترونية للتعريف بالنبى الكريم، ومنها "بالنبى نقتدى" وغيرها من الحملات، مؤكدًا أن الأزهر يعمل على رفع كفاءة الدعاة والوعاظ، وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف الشرائح من الشباب على أرض الواقع وعبر منصات التواصل الاجتماعى.
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