البحوث الإسلامية: الأزهر حريص على ترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا من الإعلاميين السودانيين، للوقوف على جهود الأزهر الداخلية والخارجية ‏ودوره فى نشر الوسطية.





وأكد أمين عام البحوث الإسلامية أن الأزهر حريص على الإخاء والبناء الإنسانى ‏المشترك، ويقوم بجهود كبرى داخليًا وخارجيًا لترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمى، مضيفا ‏أن الأزهر يستقبل ما يقرب من 35 ألف وافد من أكثر من 100 دولة حول العالم، مع وجود ‏مبعوثين أزاهرة فى مختلف دول العالم، وبخاصة فى قارة إفريقيا، ينشرون المنهج الأزهرى ‏ويعلمون شعوب العالم تعاليم الإسلام الوسطى.‏

وأشار إلى أن الأزهر نظم خلال الفترة الماضية الكثير من المؤتمرات والندوات التى ‏تهدف إلى تجديد الخطاب الدينى، والتى كان آخرها "مؤتمر الأزهر العالمى لتجديد الفكر ‏والعلوم الإسلامية" والذى تناول الكثير من القضايا الشائكة ووضع التوصيات والحلول ‏المناسبة لها، مشيرًا إلى أن للأزهر خطوات عملية فى ترسيخ ثقافة العيش المشترك، ‏على رأسها إنشاء بيت العائلة المصرية، وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، وإرسال قوافل السلام لدول العالم ‏بهدف بسط السلم المجتمعى وتحقيق الأمن الإنسانى، كما أنشأ الأزهر مركزًا للرصد والفتوى ‏الإلكترونية، ليكون عين الأزهر الناظرة على العالم، لرصد كل ما يبث من أفكار خاطئة ‏وهدامة عبر مختلف المنصات الإلكترونية، والرد على كافة الفتاوى وتصحيح المفاهيم ‏الخاطئة بأكثر من 13 لغة.‏

وفى ختام اللقاء، أجاب أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، على أسئلة الإعلاميين السودانيين، التى شملت عددًا من ‏الموضوعات مثل مناهج الأزهر، ودور الأزهر فى التصدى لمحاولات التشكيك فى ‏المؤسسات الإسلامية، وكيفية تأهيل الدعاة للتعامل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ودور ‏الأزهر فى الرد على حملات الإساءة للنبى "صلى الله عليه وسلم".

وأكد نظير عياد أن الأزهر كان حاسمًا فى ‏الرد على تلك الحملات عبر إصدار بيان من مجمع البحوث الإسلامية لرفض تلك الإساءة ‏بكل أشكالها، وإطلاق عدد من الحملات الإلكترونية للتعريف بالنبى الكريم، ومنها "بالنبى ‏نقتدى" وغيرها من الحملات، مؤكدًا أن الأزهر يعمل على رفع كفاءة الدعاة والوعاظ، ‏وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف الشرائح من الشباب على أرض الواقع ‏وعبر منصات التواصل الاجتماعى.‏