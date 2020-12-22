وزير الخارجية: مسيرة التطوير بقيادة السيسى تمضى وفق رؤية تراعى حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أكد شكرى وفقا لبيان صحفى، أن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتى كترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها فى هذا الإطار.

وشدد وزير الخارجية، فى حواره مع أعضاء الأمانة الفنية على أن حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعان فى صلب الاستراتيجية التنموية للدولة، منوهًا إلى أن الجهود التى تبذلها الأجهزة الوطنية فى هذا الإطار إنما تعكس اقتناع وطنى ذاتى وراسخ، وأن مسيرة التطوير الشامل التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى تمضى بثبات إلى الإمام وفق رؤية متكاملة تراعى حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصرى قبل أى شئ.

واستمع الوزير شكرى، إلى عرض من السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة، لأهم ما أنجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما فى ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية التى قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، وإعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوى الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى إعداد التقارير النوعية التى تناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، وإصدار عدد من التقارير حول الجهود الوطنية ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير أوجه التعاون مع بعض الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بما يخدم الأولويات والمصالح المصرية.

كما استمع الوزير شكرى فى هذا الصدد، إلى عرض من رؤساء الوحدات المختلفة بالأمانة الفنية حول ما تم إنجازه من عمل خلال العام المنصرم وخطط العمل المقترحة لعام 2021.

وأثنى وزير الخارجية على التقدم المُحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال عامها التأسيسى الأول، أخذاً فى الاعتبار التحديات التى فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أهمية العمل الاستباقى والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة فى هذا الخصوص، بما يعزز الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة المصرية فى المجالات المختلفة لحقوق الإنسان، وبما ينعكس بالدرجة الأولى بالإيجاب على المواطن المصرى ويستجيب لتطلعاته.

كما أكد شكرى، أهمية تواصل الأمانة الفنية إعلاميًا بشكل أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الإلكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أولاً بأول، جنبا إلى جنب مع الرد المهنى والموضوعى المبنى على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة.