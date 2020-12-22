صور.. وزير الأوقاف يطلع نظيره السودانى على إصدارات الأعلى للشؤون الإسلامية

جدة - نرمين السيد - زار الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم على محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





وأوضح بيان صحفى لوزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أطلعهما على إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. من جانبهما أشاد كل من وزير الأوقاف السودانى ورئيس مجمع الفقه الإسلامى بهذه الإصدارات وبدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى نشر الفكر الوسطى وبخاصة فى مواجهة الفكر المتطرف، وفى حركة الترجمة، وفى مجال ثقافة الطفل.

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