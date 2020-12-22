مدبولى يتابع جهود تطوير القاهرة التاريخية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود تطوير القاهرة التاريخية، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعاً لاستعراض مخططات تطوير وإحياء القاهرة الخديوية، والمقترحات والبدائل، لتطوير المناطق ذات الأولوية، بحضور قيادات الوزارة، وممثلى المكاتب الاستشارية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.
وطالب الدكتور عاصم الجزار، بسرعة إعداد دراسة مرورية كاملة وشاملة لمنطقة وسط البلد، بالتعاون مع إدارة المرور، لتسهيل حركة تنقل السيارات والمشاة بالشوارع والميادين الرئيسية، ومراعاة ذلك بالمخططات المقترحة للتطوير، وسرعة إعداد اللوحات التنفيذية للمشروعات التى تم الانتهاء من تصميمها، للبدء فى تنفيذ أعمال التطوير.
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