شاهد .. حديقة الحيوان تكشف أسعار الـ 3 زرافات الجديدة وسعر نقلهم

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إلى أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا، مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا .
من جهته ، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ان حديقة الحيوان استقبلت اليوم 3 زرافات جديدة.
واضاف أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب افريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان .
وأشار "عبد الحكيم " خلال تصريحات له اليوم ، إلى أن الزرافات الجديدة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار امريكى.
واضاف ان شراء الزرافات يأتي في إطار التطوير المستمر لحديقة الحيوان حتى تنال اعجاب زائريها.
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