شاهد .. حديقة الحيوان تكشف أسعار الـ 3 زرافات الجديدة وسعر نقلهم

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان ، أنه سيتم استقبال 3 زرافات جدد بحديقة الحيوان قادمين من جنوب أفريقيا ، وهذا سيعد حدثا كبيرا جدا.

وأضاف رجائي ، خلال حوار خاص لـ دوت الخليج، أن وزير الزراعة أعطى لنا تعليمات بالتفكير خارج الصندوق معلقا : "كان لازم اتصرف ومفيش موارد" لذا فكرنا في خط الإكثار للحيوانات الموجودة بالحديقة ثم تبادل الحيوانات مع حيوانات من دول أخرى .

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إلى أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا، مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا .

من جهته ، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ان حديقة الحيوان استقبلت اليوم 3 زرافات جديدة.