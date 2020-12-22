أخبار مصرية

المنشآت السياحية: "منيو المطعم" إعلان أسعار ويجب فصل سعر الخدمة عن التكلفة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنشآت السياحية: "منيو المطعم" إعلان أسعار ويجب فصل سعر الخدمة عن التكلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شريف صادق، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المتابعة بغرفة المنشآت السياحية، إن اللجنة عبر مجلس الإدارة، قامت بالاتفاق مع اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس هيئة حماية المستهلك الأسبق على منح المنشآت السياحيه مهلة قدرها شهرين انتهت فى يونيه 2020 من تطبيق مواد قانون حماية المستهلك

وتقضى تلك القوانين بأن يتم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح يشمل السعر الإجمالي شاملًا الضرائب والخدمة وتعتبر قائمة الطعام (المنيو) من وسائل الاعلان عن السلع.

لذا يجب ذكر الســـعر الأجمالى للبيـع ( شامل الضريبه والخدمة) أما فى الفاتورة أو الشيك الذى يقدم للعميل يتم فصل الضريبه والخدمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا