نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رسميا: تدشين أول مرصد لمكافحة التبغ في مصر والشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، خلال مؤتمر جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، عبر تطبيق زوم الإلكتروني، عن إطلاق التقرير السنوي بعنوان "مؤشر تدخلات شركات التبغ فى مصر لعام 2020"، وكذلك إطلاق "مرصد مصر لمكافحة التبغ"، الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالم، بعد البرازيل وجنوب إفريقيا وسريلانكا.

وقال: يستهلك المصريون 4 مليارات علبة سجائر سنويا، بواقع 80 مليار سيجارة، بقيمة 70 مليار جنيها، إلى جانب 50 ألف طن "معسل" في العام بقيمة 3 مليارات جنيه، بإجمالي 73 مليار جنيه.

واشار إلى أن أزمة كورونا تؤكد على أهمية الإقلاع عن التدخين، حيث تتعرض الرئة للتلف بشكل أكبر من غير المدخنين.

واضاف أن صناعة التبغ تجني المليارات، ولن تستسلم بسهولة للتنازل عن تلك الأرباح، وتحاول تبييض وجوهها أمام الجمهور، مستغلين الأزمات، ومنها كورونا.